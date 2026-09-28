Politique de confidentialité
La présente politique de confidentialité a été modifiée pour la dernière fois le 28 septembre 2026.
Narcity Media Inc. (« nous », « la Société », « notre » ou « nos ») exploite le site https://www.mtlblog.com (le « Site »). La présente page vous informe de nos politiques concernant la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels que nous recevons des utilisateurs du Site.
Nous utilisons vos renseignements personnels uniquement pour fournir et améliorer le Site. En utilisant le Site, vous acceptez la collecte et l’utilisation de renseignements conformément à la présente politique. Sauf définition contraire dans la présente politique de confidentialité, les termes qui y sont employés ont le même sens que dans nos Conditions d’utilisation, accessibles à l’adresse https://www.mtlblog.com/terms-conditions.
Collecte et utilisation des renseignements
Lorsque vous utilisez notre Site, nous pouvons vous demander de nous fournir certains renseignements permettant de vous identifier ou de communiquer avec vous. Ces renseignements peuvent comprendre, notamment, votre nom, votre adresse courriel, votre adresse postale et votre numéro de téléphone (les « Renseignements personnels »).
Comme de nombreux exploitants de sites, nous recueillons les renseignements que votre navigateur transmet chaque fois que vous visitez notre Site (les « Données de journal »). Ces Données de journal peuvent comprendre des renseignements comme l’adresse de protocole Internet (« IP ») de votre ordinateur, le type et la version de votre navigateur, les pages de notre Site que vous visitez, l’heure et la date de votre visite, le temps passé sur ces pages et d’autres statistiques.
Nous faisons appel à des entreprises de publicité tierces pour diffuser des publicités lorsque vous visitez notre Site. Ces entreprises peuvent utiliser des renseignements (à l’exclusion de votre nom, de votre adresse, de votre adresse courriel et de votre numéro de téléphone) sur vos visites sur ce site et sur d’autres sites Web afin de vous présenter des publicités sur des biens et des services susceptibles de vous intéresser. Pour en savoir plus sur cette pratique et sur les choix qui s’offrent à vous pour que ces entreprises n’utilisent pas ces renseignements, cliquez ici.
Nous pouvons également, à l’occasion, communiquer les renseignements que vous fournissez à nos partenaires de marque dans le cadre de contenus commandités clairement identifiés ou de contenus multimédias interactifs sur nos sites et nos réseaux sociaux, aux fins de la tenue d’un concours, d’une demande de renseignements ou d’une piste de vente.
Comptes utilisateurs
En créant un compte utilisateur, vous acceptez de nous fournir un ou plusieurs des renseignements suivants, que nous conservons sur nos serveurs :
- Votre nom complet;
- Votre photo de profil;
- Votre adresse courriel;
- Votre numéro de téléphone;
- Votre genre;
- Votre âge;
- La liste de vos articles favoris;
- Vos préférences;
- Un identifiant Facebook ou Google;
- Les articles que vous avez lus sur nos sites pendant que l’identifiant de continuité de lecture de ce navigateur était activé (voir « Les identifiants que nous déposons sur ce site et vos choix »)
Puisque vous indiquez vous-même vos préférences, nous n’utilisons aucun algorithme de suggestion fondé sur votre historique de lecture ni aucun système automatisé fondé sur votre comportement dans l’application.
Afin de respecter la nouvelle réglementation européenne sur les données des utilisateurs (RGPD), vous pouvez supprimer votre compte à tout moment dans les paramètres de votre compte. Cette opération entraîne la suppression de tous les renseignements liés à votre compte sur nos serveurs.
Si vous nous avez fourni votre adresse courriel, nous la conservons également auprès de notre fournisseur de services de courriel, SendGrid. Nous utilisons ce service uniquement pour vous envoyer des courriels pertinents, comme les nouveaux contenus et les mises à jour de votre compte. Si vous ne souhaitez pas que nous transmettions votre adresse courriel à SendGrid à des fins de communication, veuillez nous écrire ici.
Témoins (cookies)
Les témoins sont des fichiers contenant une petite quantité de données, qui peuvent comprendre un identifiant unique anonyme. Ils sont envoyés à votre navigateur par un site Web et enregistrés sur le disque dur de votre ordinateur.
Comme de nombreux sites, nous utilisons des « témoins » pour recueillir des renseignements. Vous pouvez configurer votre navigateur pour qu’il refuse tous les témoins ou qu’il vous avertisse lorsqu’un témoin est envoyé. Toutefois, si vous refusez les témoins, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines parties de notre Site.
Les témoins de première partie que nous déposons nous-mêmes sont __Host-milla_vid (continuité de lecture, jusqu’à 180 jours), __Host-milla_vid_optout et __Host-milla_ads_optout (ils mémorisent que vous avez désactivé une finalité, 400 jours) ainsi que milla_anon / milla_anon_consent (sondages auprès des lecteurs, 180 jours). Voir « Les identifiants que nous déposons sur ce site et vos choix » pour savoir à quoi ils servent et comment les désactiver.
Les identifiants que nous déposons sur ce site et vos choix
Identifiant de continuité de lecture. Lorsque vous lisez un article sur ce site, notre service de connexion (auth.mtlblog.com) dépose dans un témoin sécurisé de votre navigateur un identifiant aléatoire de première partie. Nous l’utilisons à une seule fin : regrouper les articles que vous lisez sur ce navigateur afin que, si vous créez plus tard un compte ou vous y connectez, votre historique de lecture puisse y être relié, et que votre lecture se poursuive d’un de nos sites à l’autre (MTL Blog, Narcity et nos pages « lien en bio ») lorsque vous suivez un lien de l’un vers l’autre. Cet identifiant ne contient ni votre nom, ni votre adresse courriel, ni aucune donnée de compte. Il reste sur votre navigateur jusqu’à 180 jours après votre dernière visite; les identifiants que nous ne revoyons pas dans les 72 heures sont supprimés, et un identifiant jamais relié à un compte est supprimé après au plus 400 jours. Vous pouvez le désactiver à tout moment depuis « Confidentialité » sur le site : l’identifiant est révoqué immédiatement, nous cessons d’enregistrer l’activité de lecture de ce navigateur et l’historique de lecture qui y est associé est supprimé. La suppression de votre compte supprime aussi les identifiants et l’historique de lecture qui y sont reliés.
Identifiant publicitaire. Lorsque vous visitez nos sites, notre système publicitaire peut recevoir un identifiant fourni par l’éditeur, dérivé de l’identifiant de lecture de première partie décrit ci-dessus (ou, lorsque vous êtes connecté, de votre compte) au moyen d’une fonction à sens unique protégée par une clé. Il ne contient ni votre nom, ni votre adresse courriel, ni votre historique de lecture. Google Ad Manager l’utilise pour limiter la répétition d’une même publicité, mesurer les campagnes et, lorsque vous y avez consenti, personnaliser les publicités. Il n’est pas communiqué aux enchérisseurs publicitaires ni à d’autres tiers. Dans l’Espace économique européen, au Royaume-Uni et en Suisse, il n’est utilisé qu’avec votre consentement exprimé au moyen de la bannière de consentement; dans les États américains dotés de lois sur la protection des renseignements personnels, il n’est pas utilisé si vous avez refusé la vente ou le partage de renseignements personnels ou la publicité ciblée. Vous pouvez le désactiver à tout moment depuis « Confidentialité » sur le site; l’identifiant n’est alors plus produit et les identifiants publicitaires standards de nos partenaires publicitaires (comme l’identifiant partagé Prebid) ne sont plus déposés.
Vos choix. Sélectionnez l’icône de bouclier (« Confidentialité ») dans la barre en haut de toute page pour activer ou désactiver séparément « Continuité de lecture » et « Identifiant publicitaire ». Votre choix est conservé sur ce navigateur pendant 400 jours. Lorsqu’une bannière de consentement est affichée, ses choix s’appliquent également, et activer une option ici ne les remplace pas. Au Canada, y compris au Québec, les deux identifiants sont utilisés avec le présent avis et peuvent être désactivés à tout moment. Toute question ou demande concernant ces identifiants peut être adressée aux coordonnées ci-dessous.
Sécurité
La sécurité de vos Renseignements personnels est importante pour nous, mais n’oubliez pas qu’aucune méthode de transmission par Internet ni aucune méthode de stockage électronique n’est sûre à 100 %. Bien que nous nous efforcions d’utiliser des moyens commercialement acceptables pour protéger vos Renseignements personnels, nous ne pouvons en garantir la sécurité absolue.
Liens vers d’autres sites
Notre Site peut contenir des liens vers d’autres sites que nous n’exploitons pas. Si vous cliquez sur le lien d’un tiers, vous serez redirigé vers le site de ce tiers. Nous vous recommandons fortement de consulter la politique de confidentialité de chaque site que vous visitez.
Nous n’exerçons aucun contrôle sur le contenu, les politiques de confidentialité ou les pratiques des sites ou services de tiers et n’assumons aucune responsabilité à leur égard.
Modifications de la présente politique de confidentialité
Nous pouvons mettre à jour la présente politique de confidentialité à l’occasion. Nous vous informerons de toute modification en publiant la nouvelle politique de confidentialité sur le Site. Nous vous invitons à consulter régulièrement la présente politique de confidentialité pour prendre connaissance de toute modification. Si une révision réduit de façon importante vos droits, nous vous en aviserons au moins trente (30) jours avant la date d’entrée en vigueur des modifications. Si nous participons à une fusion ou à une réorganisation, ou en cas de changement de contrôle au sein de notre Société, vos renseignements pourraient être transférés dans le cadre de cette opération. Le cas échéant, nous vous informerons de cette opération et vous présenterons les choix qui s’offrent à vous.
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