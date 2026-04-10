30 deli meats from 8 popular brands have been recalled in Quebec
Check your fridge.
Got poultry deli meats in your fridge right now? Take a minute to check your packages.
The Canadian Food Inspection Agency (CFIA) has issued a food recall affecting 30 deli meat products from eight popular brands due to unpleasant odour and taste.
The recall was issued April 2 by Sofina Foods Inc. It's a Class 3 recall — the least severe level federally — but the affected products still should not be consumed, sold, served or distributed.
The distribution is national, meaning these items could be anywhere in the country, including Quebec.
In total, eight brands are affected: Brickman's, Compliments, Lilydale, Mon marché fraîcheur, Royal, Selection, Sysco and Ziggy's. You can find them at stores including Walmart, Metro, Super C and IGA.
Here's the complete list of recalled products:
Brickman's
- Smoked Turkey Breast — 500 g — UPC: 20868 22158 — Best before: 2026-03-26
Compliments
- Extra Lean Thinly Sliced Turkey Breast with Herbs Roast — 175 g — UPC: 0 68820 13367 4 — Best before: 2026-03-17; 2026-03-19; 2026-03-20
- Extra Lean Thinly Sliced Oven Roasted Chicken Breast — 175 g — UPC: 0 68820 13363 6 — Best before: 2026-04-09
- Seasoned Fully Cooked Turkey Breast Roast — Variable weight — UPC: 68820 13641 — Best before: 2026-03-30; 2026-04-01; 2026-04-08; 2026-04-15
- Extra Lean Thinly Sliced Turkey Breast Roast — 175 g — UPC: 0 68820 13372 8 — Best before: 2026-03-18; 2026-03-25; 2026-03-27; 2026-03-30
Lilydale
- Classics Cooked Turkey Breast — 500 g — UPC: 7 74142 01072 1 — Best before: 2026-03-13; 2026-03-16; 2026-03-17
- Seasoned Oven Roasted Chicken Breast — 500 g — UPC: 0 61423 54586 8 — Best before: 2026-04-10; 2026-04-14; 2026-04-16
Mon marché fraîcheur
- Oven Roasted Turkey Breast — 2 x 300 g — UPC: 6 27735 22211 — Best before: 2026-04-01; 2026-04-07
- Oven Roasted Turkey Breast — 175 g — UPC: 6 27735 22207 3 — Best before: 2026-03-24; 2026-04-01; 2026-04-02; 2026-04-07
- Smoked Chicken Breast — 175 g — UPC: 6 27735 01470 8 — Best before: 2026-04-02
- Smoked Turkey Breast — 175 g — UPC: 6 27735 01468 — Best before: 2026-04-02; 2026-04-08
- Cooked Turkey Breast — 175 g — UPC: 6 27735 01467 — Best before: 2026-04-02; 2026-04-09
- Oven Roasted Chicken Breast — 175 g — UPC: 6 27735 22206 6 — Best before: 2026-04-15
Royal
- Cooked Turkey Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01103 7 — Best before: 2026-04-02
- Oven Roasted Chicken Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01143 3 — Best before: 2026-04-15
- Smoked Turkey Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01102 0 — Best before: 2026-04-03
- Smoked Turkey Breast — 600 g — UPC: 0 61483 01172 3 — Best before: 2026-04-02; 2026-04-07
- Oven Roasted Turkey — 175 g — UPC: 0 61483 01173 0 — Best before: 2026-04-08
- Smoked Turkey Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01192 1 — Best before: 2026-04-03
Selection
- Cooked Turkey Breast — 400 g — UPC: 0 59749 98414 0 — Best before: 2026-03-26
- Seasoned Cooked Turkey Breast — Variable weight — UPC: 59749 81255 — Best before: 2026-04-01
Sysco
- Extra Lean Smoked Turkey Breast — 500 g — UPC: 7 34730 03265 — Best before: 2026-04-06; 2026-04-08
- Ham, Beef, Turkey – Promotional Pack — 500 g — UPC: 7 34730 54742 — Best before: 2026-04-05
Ziggy's
- Extra Lean Cooked Turkey Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01211 9 — Best before: 2026-04-02; 2026-04-03
- Smoked Chicken Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01180 8 — Best before: 2026-04-02
- Oven Roasted Turkey — 175 g — UPC: 0 61483 01141 9 — Best before: 2026-03-25; 2026-03-26; 2026-03-27; 2026-04-08
- Duo Pack Smoked Turkey Breast, Smoked Black Forest Ham — 600 g — UPC: 0 61483 02066 4 — Best before: 2026-03-31; 2026-04-03
- Smoked Turkey Breast, Club Format — 600 g — UPC: 0 61483 01162 4 — Best before: 2026-04-02; 2026-04-03; 2026-04-07
- Cooked Turkey Breast — Variable weight — UPC: 61483 11044 — Best before: 2026-04-09
- Extra Lean Smoked Turkey Breast — 175 g — UPC: 0 61483 01210 2 — Best before: 2026-04-03
If you have any of these products at home, don't eat them. Return them to the point of purchase or throw them out. You can check the official CFIA website for the complete list of affected products and their best-before dates.