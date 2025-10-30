Please complete your profile to unlock commenting and other important features.

Summary

Montreal's STM strike: Here are the full metro & bus schedules for November

Trains will only run during morning and afternoon rush hours

Montreal STM Metro Green Line station.

Montreal commuters will need to plan carefully.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Senior Writer

In case you haven't heard, employees from the Société de transport de Montréal (STM) will soon kick off their third major strike of 2025.

This time, maintenance employees will walk off the job from November 1 to 28. The job action will seriously limit metro and bus service outside of rush hours, much like the previous strikes in June and September.

According to the STM and the Tribunal administratif du travail's essential services ruling, trains will only run during morning and afternoon rush hours, with limited late-night departures until the network closes around 1:15 a.m. The strike will be in effect every day, including weekends.

When the strike is happening

  • Start date: November 1, 2025
  • End date: November 28, 2025
  • Workers involved: 2,400 maintenance employees represented by the Syndicat du transport de Montréal–CSN
  • Schedule impact: Reduced service outside of rush hours, daily (including weekends)

A separate three-day strike by STM drivers and metro operators is also scheduled for November 1, 15, and 16, overlapping with this one and expected to cause additional disruptions.

Metro hours during the STM strike

According to the STM, metro trains will only operate during the following windows:

  • Morning rush: 6:30 a.m. to 9:30 a.m.
  • Afternoon rush: 2:45 p.m. to 5:45 p.m.
  • Late evening: 11:00 p.m. to closure (around 1:15 a.m.)

Outside these periods, service will gradually shut down by line and station. Below are the official last train times for each direction and line from November 1 to 28, provided by the STM.

Orange Line – Direction Côte-Vertu

Montmorency
AM: 9:33 | PM: 5:48 | Night: 12:33
De la Concorde
AM: 9:34 | PM: 5:49 | Night: 12:34
Cartier
AM: 9:36 | PM: 5:51 | Night: 12:36
Henri-Bourassa
AM: 9:38 | PM: 5:53 | Night: 12:38
Sauvé
AM: 9:40 | PM: 5:55 | Night: 12:39
Crémazie
AM: 9:42 | PM: 5:57 | Night: 12:42
Jarry
AM: 9:43 | PM: 5:58 | Night: 12:43
Jean-Talon
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
Beaubien
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:46
Rosemont
AM: 9:48 | PM: 6:03 | Night: 12:47
Laurier
AM: 9:49 | PM: 6:04 | Night: 12:49
Mont-Royal
AM: 9:50 | PM: 6:06 | Night: 12:50
Sherbrooke
AM: 9:52 | PM: 6:07 | Night: 12:51
Berri-UQAM
AM: 9:53 | PM: 6:09 | Night: 12:53
Champ-de-Mars
AM: 9:59 | PM: 6:14 | Night: 12:59
Place-d'Armes
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 1:00
Square-Victoria–OACI
AM: 10:01 | PM: 6:16 | Night: 1:01
Bonaventure
AM: 10:02 | PM: 6:17 | Night: 1:02
Lucien-L'Allier
AM: 10:03 | PM: 6:19 | Night: 1:03
Georges-Vanier
AM: 10:05 | PM: 6:20 | Night: 1:04
Lionel-Groulx
AM: 10:06 | PM: 6:21 | Night: 1:06
Place-Saint-Henri
AM: 10:07 | PM: 6:23 | Night: 1:07
Vendôme
AM: 10:09 | PM: 6:25 | Night: 1:09
Villa-Maria
AM: 10:12 | PM: 6:27 | Night: 1:11
Snowdon
AM: 10:13 | PM: 6:28 | Night: 1:13
Côte-Ste-Catherine
AM: 10:14 | PM: 6:30 | Night: 1:14
Plamondon
AM: 10:16 | PM: 6:31 | Night: 1:15
Namur
AM: 10:17 | PM: 6:33 | Night: 1:17
De la Savane
AM: 10:19 | PM: 6:34 | Night: 1:18
Du Collège
AM: 10:21 | PM: 6:36 | Night: 1:20
Côte-Vertu
AM: 10:22 | PM: 6:38 | Night: 1:22

Orange Line – Direction Montmorency

Côte-Vertu
AM: 9:30 | PM: 5:45 | Night: 12:30
Du Collège
AM: 9:31 | PM: 5:46 | Night: 12:31
De la Savane
AM: 9:32 | PM: 5:48 | Night: 12:32
Namur
AM: 9:34 | PM: 5:49 | Night: 12:34
Plamondon
AM: 9:36 | PM: 5:51 | Night: 12:35
Côte-Ste-Catherine
AM: 9:37 | PM: 5:52 | Night: 12:37
Snowdon
AM: 9:38 | PM: 5:53 | Night: 12:38
Villa-Maria
AM: 9:40 | PM: 5:55 | Night: 12:39
Vendôme
AM: 9:42 | PM: 5:57 | Night: 12:41
Place-Saint-Henri
AM: 9:44 | PM: 5:59 | Night: 12:43
Lionel-Groulx
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
Georges-Vanier
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:46
Lucien-L'Allier
AM: 9:48 | PM: 6:03 | Night: 12:47
Bonaventure
AM: 9:49 | PM: 6:04 | Night: 12:49
Square-Victoria–OACI
AM: 9:50 | PM: 6:06 | Night: 12:50
Place-d'Armes
AM: 9:51 | PM: 6:07 | Night: 12:51
Champ-de-Mars
AM: 9:52 | PM: 6:08 | Night: 12:52
Berri-UQAM
AM: 9:54 | PM: 6:10 | Night: 12:53
Sherbrooke
AM: 9:58 | PM: 6:13 | Night: 12:58
Mont-Royal
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 1:00
Laurier
AM: 10:01 | PM: 6:16 | Night: 1:01
Rosemont
AM: 10:03 | PM: 6:18 | Night: 1:03
Beaubien
AM: 10:04 | PM: 6:19 | Night: 1:04
Jean-Talon
AM: 10:05 | PM: 6:21 | Night: 1:05
Jarry
AM: 10:07 | PM: 6:22 | Night: 1:07
Crémazie
AM: 10:09 | PM: 6:24 | Night: 1:08
Sauvé
AM: 10:11 | PM: 6:26 | Night: 1:10
Henri-Bourassa
AM: 10:12 | PM: 6:28 | Night: 1:12
Cartier
AM: 10:14 | PM: 6:30 | Night: 1:14
De la Concorde
AM: 10:17 | PM: 6:32 | Night: 1:16
Montmorency
AM: 10:19 | PM: 6:34 | Night: 1:18

Green Line – Direction Angrignon

Honoré-Beaugrand
AM: 9:38 | PM: 5:53 | Night: 12:38
Radisson
AM: 9:39 | PM: 5:54 | Night: 12:39
Langelier
AM: 9:40 | PM: 5:55 | Night: 12:40
Cadillac
AM: 9:41 | PM: 5:56 | Night: 12:41
Assomption
AM: 9:43 | PM: 5:58 | Night: 12:42
Viau
AM: 9:44 | PM: 5:59 | Night: 12:44
Pie-IX
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
Joliette
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:47
Préfontaine
AM: 9:48 | PM: 6:03 | Night: 12:48
Frontenac
AM: 9:50 | PM: 6:05 | Night: 12:49
Papineau
AM: 9:51 | PM: 6:06 | Night: 12:51
Beaudry
AM: 9:53 | PM: 6:08 | Night: 12:52
Berri-UQAM
AM: 9:54 | PM: 6:09 | Night: 12:53
Saint-Laurent
AM: 9:58 | PM: 6:13 | Night: 12:58
Place-des-Arts
AM: 9:59 | PM: 6:14 | Night: 12:59
McGill
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 1:00
Peel
AM: 10:02 | PM: 6:17 | Night: 1:01
Guy-Concordia
AM: 10:03 | PM: 6:18 | Night: 1:03
Atwater
AM: 10:04 | PM: 6:19 | Night: 1:04
Lionel-Groulx
AM: 10:06 | PM: 6:22 | Night: 1:06
Charlevoix
AM: 10:08 | PM: 6:23 | Night: 1:08
LaSalle
AM: 10:10 | PM: 6:25 | Night: 1:09
De l'Église
AM: 10:11 | PM: 6:26 | Night: 1:11
Verdun
AM: 10:12 | PM: 6:28 | Night: 1:12
Jolicoeur
AM: 10:14 | PM: 6:29 | Night: 1:13
Monk
AM: 10:15 | PM: 6:31 | Night: 1:15
Angrignon
AM: 10:17 | PM: 6:33 | Night: 1:17

Green Line – Direction Honoré-Beaugrand

Angrignon
AM: 9:35 | PM: 5:50 | Night: 12:35
Monk
AM: 9:36 | PM: 5:51 | Night: 12:36
Jolicoeur
AM: 9:37 | PM: 5:52 | Night: 12:37
Verdun
AM: 9:39 | PM: 5:54 | Night: 12:39
De l'Église
AM: 9:40 | PM: 5:55 | Night: 12:40
LaSalle
AM: 9:41 | PM: 5:56 | Night: 12:41
Charlevoix
AM: 9:43 | PM: 5:58 | Night: 12:43
Lionel-Groulx
AM: 9:44 | PM: 6:00 | Night: 12:44
Atwater
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:46
Guy-Concordia
AM: 9:48 | PM: 6:03 | Night: 12:48
Peel
AM: 9:50 | PM: 6:05 | Night: 12:49
McGill
AM: 9:51 | PM: 6:06 | Night: 12:50
Place-des-Arts
AM: 9:52 | PM: 6:07 | Night: 12:51
Saint-Laurent
AM: 9:53 | PM: 6:08 | Night: 12:52
Berri-UQAM
AM: 9:54 | PM: 6:09 | Night: 12:53
Beaudry
AM: 9:58 | PM: 6:13 | Night: 12:58
Papineau
AM: 9:59 | PM: 6:14 | Night: 12:59
Frontenac
AM: 10:01 | PM: 6:16 | Night: 1:01
Préfontaine
AM: 10:03 | PM: 6:18 | Night: 1:03
Joliette
AM: 10:04 | PM: 6:19 | Night: 1:04
Pie-IX
AM: 10:05 | PM: 6:20 | Night: 1:05
Viau
AM: 10:07 | PM: 6:22 | Night: 1:07
Assomption
AM: 10:08 | PM: 6:23 | Night: 1:08
Cadillac
AM: 10:10 | PM: 6:25 | Night: 1:09
Langelier
AM: 10:11 | PM: 6:26 | Night: 1:11
Radisson
AM: 10:12 | PM: 6:27 | Night: 1:12
Honoré-Beaugrand
AM: 10:14 | PM: 6:29 | Night: 1:14

Blue Line – Direction Saint-Michel

Snowdon
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
Côte-des-Neiges
AM: 9:46 | PM: 6:01 | Night: 12:46
Université-de-Montréal
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:47
Édouard-Montpetit
AM: 9:49 | PM: 6:04 | Night: 12:48
Outremont
AM: 9:50 | PM: 6:05 | Night: 12:50
Acadie
AM: 9:52 | PM: 6:07 | Night: 12:51
Parc
AM: 9:53 | PM: 6:08 | Night: 12:53
De Castelnau
AM: 9:54 | PM: 6:09 | Night: 12:54
Jean-Talon
AM: 9:55 | PM: 6:11 | Night: 12:55
Fabre
AM: 9:57 | PM: 6:12 | Night: 12:57
D'Iberville
AM: 9:58 | PM: 6:14 | Night: 12:58
Saint-Michel
AM: 10:00 | PM: 6:16 | Night: 1:00

Blue Line – Direction Snowdon

Saint-Michel
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
D'Iberville
AM: 9:45 | PM: 6:00 | Night: 12:45
Fabre
AM: 9:47 | PM: 6:02 | Night: 12:47
Jean-Talon
AM: 9:48 | PM: 6:03 | Night: 12:48
De Castelnau
AM: 9:50 | PM: 6:04 | Night: 12:49
Parc
AM: 9:51 | PM: 6:06 | Night: 12:50
Acadie
AM: 9:52 | PM: 6:07 | Night: 12:52
Outremont
AM: 9:54 | PM: 6:09 | Night: 12:53
Édouard-Montpetit
AM: 9:55 | PM: 6:10 | Night: 12:55
Université-de-Montréal
AM: 9:57 | PM: 6:12 | Night: 12:56
Côte-des-Neiges
AM: 9:58 | PM: 6:13 | Night: 12:57
Snowdon
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 12:59

Yellow Line

Direction Berri-UQAM
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 1:00
Jean-Drapeau
AM: 10:02 | PM: 6:17 | Night: 1:02
Berri-UQAM
AM: 10:05 | PM: 6:20 | Night: 1:05

Direction Longueuil–Université-de-Sherbrooke
Berri-UQAM
AM: 10:00 | PM: 6:15 | Night: 1:00
Jean-Drapeau
AM: 10:02 | PM: 6:17 | Night: 1:02
Longueuil–Université-de-Sherbrooke
AM: 10:05 | PM: 6:20 | Night: 1:05

Bus service schedule

During the strike, buses will operate on a limited schedule similar to the metro:

  • Regular service between 6:15 a.m. to 9:15 a.m.
  • No departure between 9:15 a.m. and 3 p.m.
  • Regular service between 3 p.m. and 6 p.m.
  • No departure between 6 p.m. and 11:15 p.m.
  • Regular service between 11:15 p.m. and 1:15 a.m.
  • No departure between 1:15 a.m. and 6:15 a.m.

Negotiations are still underway, which means the strike could end earlier than expected. But unless a last-minute deal is reached, Montrealers should prepare to adjust their commute schedules.

montreal newssociete de transport de montrealstm montrealmontreal metro stations
MontrealNewsNews
  Alexander Sciola
  • Alexander Sciola

    Born and raised in Montreal, Al Sciola is a Senior Writer for MTL Blog. With a background in covering sports and local events, he has a knack for finding stories that capture the city’s spirit. A lifelong Canadiens fan and trivia enthusiast, Al spends his downtime sipping espresso and trying out new recipes in the kitchen.

